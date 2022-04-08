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Законодательство РК
17:14 08.04.2022

Изменился порядок подачи заявления нотариусу о совершении исполнительной надписи

изменились правила совершения нотариальных действий Фото: Zakon.kz
Приказом министра юстиции от 30 марта 2022 года внесены изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

Согласно новой редакции правил исполнительная надпись по ряду подпунктов закона о нотариате совершается нотариусом по месту регистрации либо месту жительства должника (физического лица), если иной адрес не указан в договоре. В случае, если должником является юридическое лицо, то по месту его регистрации либо месту нахождения его постоянно действующего органа.

Исполнительная надпись в отношении солидарных должников, проживающих или зарегистрированных в разных регионах РК, совершается по адресу одного из должников по выбору взыскателя.

По указанным требованиям исполнительная надпись совершается нотариусом по территории его деятельности определенной нотариальной палатой согласно месту нахождения его помещения.

На основании подпунктов 9 и 10 пункта 2 статьи 92-1 закона взыскатель подает заявление нотариусу, независимо от места регистрации взыскателя и должника.

В прежней редакции говорилось, что заявление взыскатель вправе подать любому нотариусу, независимо от места нахождения взыскателя и должника и места исполнения по надписи.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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