16:03 09.04.2022
Посол Казахстана в США встретился с Джо Байденом
Фото: gov.kz
Встреча произошла еще 4 апреля 2022 года в ходе протокольного мероприятия в Белом доме, сообщает Zakon.kz.
Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с Президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой передал теплые пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность РК продвижению Расширенного стратегического партнерства с США.
В свою очередь, американский лидер приветствовал продолжение конструктивного партнерства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.