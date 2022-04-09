Посол Казахстана в США встретился с Джо Байденом

Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с Президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой передал теплые пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность РК продвижению Расширенного стратегического партнерства с США.

В свою очередь, американский лидер приветствовал продолжение конструктивного партнерства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.