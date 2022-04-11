Токаеву доложили о реализации Программы повышения доходов населения

Как сообщается на сайте Акорды, главе государства была представлена информация о реализации Программы повышения доходов населения.

Ералы Тугжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву, что повышение зарплаты затронет более 1 млн работников бюджетной сферы и производственного персонала квазигосударственного сектора. Также предусмотрено увеличение трудового дохода 2,8 млн работников крупного бизнеса, получающих государственную поддержку путем установления встречных обязательств бизнесу, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президент был проинформирован о планах правительства по созданию новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, увеличения дохода от предпринимательской деятельности, а также новых производств в фармацевтике, биотехнологии, IT-технологии и нефтехимической отрасли.

Кроме того, как сообщил заместитель премьер-министра, предусматриваются меры поддержки социально уязвимых слоев населения. К примеру, в рамках проекта «Бақытты отбасы» 20 тыс. многодетных и воспитывающих детей с инвалидностью женщин будут охвачены мерами занятости. Для трудоустройства молодежи будут реализованы проекты «Молодежная практика», «Первое рабочее место», также будут выдаваться гранты до 400 МРП, - отмечается в сообщении.

По итогам встречи глава государства отметил исключительную важность повышения доходов населения и поручил держать данный вопрос на особом контроле правительства.