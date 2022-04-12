Финансовые нарушения на 39 млрд тенге выявили госаудиторы в Казахстане

Ерулан Жамаубаев сообщил, что с начала года камеральным контролем охвачено около 186 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 3,2 трлн тенге. В итоге установлены нарушения по 9912 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 91% уведомлений об устранении нарушений.

Проведено свыше 500 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,5 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 39 млрд тенге. Нарушения устранены на 33 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Министр финансов Ерулан Жамаубаев

По словам министра, для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны свыше 400 рекомендаций.