Ученые Казахстана получают авторские вознаграждения на 340 млн тенге

Один из важнейших результатов любой научной деятельности – это оказание позитивного влияния на решение конкретных социально-экономических задач, на жизнь каждого казахстанца, отметила Жанна Курмангалиева.

По линии Фонда науки Казахстана с 2016 года финансируется 151 проект коммерциализации результатов научной деятельности. На сегодняшний день более 120 проектов вышли на этап продаж.

Общий доход от продаж инновационной продукции составил 16 млрд тенге. 5,2 млрд тенге – это объем выплаченных налогов. Создано более 1400 рабочих мест. Частное софинансирование проектов пока, к сожалению, не такое большое, как хотелось бы, порядка 18%. Но на 350 млн тенге уже осуществлен экспорт казахстанской продукции, наукоемкой. Более 30 наших ученых получают авторское вознаграждение от своих разработок примерно на 340 млн тенге. Председатель комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева

В свою очередь генеральный директор Института микробиологии и вирусологии Аманкелди Саданов добавил, что наука должна служить народу.