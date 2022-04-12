Охранника осудили за попытку убийства премьер-министра Испании

Как сообщает пресс-служба палаты, подозреваемый обратил на себя внимание правоохранителей своими высказываниями в одной из групп в мессенджере WhatsApp еще в 2018 году. 66-летний Мануэль Мурильо писал, что стране нужна смена власти, а также выражал готовность организовать покушение на главу правительства.

Кроме того, испанец активно искал себе сторонников и поддержу в материально-техническом плане.

Отмечается, что мужчина также заявлял о несогласии с эксгумацией и перезахоронением праха диктатора Франсиско Франко, инициированных кабмином Санчеса, что сыграло не в пользу подсудимого при вынесении приговора. По данным материалов дела, подозреваемый был готов взяться за оружие, чтобы противостоять этим работам.

План преступника не осуществился, так как мужчина был арестован более чем за год до того, как власти Испании после долгих судебных споров добились эксгумации тела генералиссимуса.

Как отметили в суде, угроза жизни Педро Санчеса была вполне реальной, так как злоумышленник обладал внушительным арсеналом оружия, поскольку работал охранником.

При обыске в его доме было обнаружено 20 единиц оружия, при этом семь из них являлись незаконными. Кроме того, были изъяты боеприпасы и взрывное устройство.

О готовящемся покушении на Педро Санчеса полиции стало известно из-за обращения подсудимого за помощью к одному из руководителей крайне правой политической партии «Вокс».