Террористам и экстремистам запретят въезд в Казахстан

Представляя поправки, мажилисмен Газиз Кулахметов сообщил, что в документе содержатся предложения, которые оптимизируют процедуры документирования населения и систематизируют моменты, не учтенные в некоторых законодательных актах.

Предпосылками к разработке проекта закона послужили дальнейшее совершенствование защиты прав человека по приведению действующих норм законодательства в соответствие с Конституцией Казахстана, а также необходимость решения вопросов нацбезопасности и общественной безопасности, обеспечение интересов граждан РК, улучшение госрегулирования в вопросах миграции и устранение правовых пробелов.

Напомню, в соответствии с Указом президента от 19 июля 2021 года о мерах по дальнейшему совершенствованию системы госуправления, начиная с 1 января 2022 года, некоторые функции и компетенции, которые не относятся к МВД, перешли к Минтруда и соцзащиты населения. Уточню, что министерство теперь будет заниматься вопросами беженцев, выдавать и продлевать разрешения трудовым мигрантам, разрабатывать меры регулирования миграционного процесса и проводить ведомственную координацию в рамках этого вопроса. Все эти вопросы также регулируются миграционной концепцией РК на 2022-2026 годы. Депутат Мажилиса Парламента РК Газиз Кулахметов

При этом он рассказал об основных положениях законопроекта. Так, ст. 3 закона «О правовом положении иностранцев» приводится в соответствие с конституционной нормой.

Ст. 3 закона не содержит такого понятия, как «доверие в принципах правового положения иностранцев». Этот правовой пробел необходимо устранить, в ст. 14 Конституции сказано, что «перед законом и судом все равны». Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения. В соответствии с пп. 8 ст. 1 закона «О миграции населения» иностранец или лицо без гражданства – это иммигрант, прибывший в Казахстан для временного или постоянного проживания, поэтому необходимо предусмотреть возможность одностороннего прекращения трудового договора в связи с истечением срока действия документа или без гражданства, выданного иммигранту. Газиз Кулахметов

Кроме того, внесено предложение по уменьшению госпошлины при оформлении заграничных паспортов для детей. Парламентарий напомнил, что с 2020 года отменена норма, разрешающая вклеивать фотографию детей, не достигших 16 лет, в паспорта родителей и производить соответствующую запись.

Сейчас для выезда за границу у каждого ребенка должен быть свой паспорт. Учитывая физиологический процесс, паспорт ребенка до 12 лет будет выдаваться каждые пять лет, а срок действия документа у детей в возрасте до 16 лет останется прежним – 10 лет. Конечно, для каждой семьи это тоже лишняя трата. В связи с нашим предложением изменить частоту замены документа мы предлагаем снизить размер госпошлины с 8 до 4 МРП, то есть в два раза. Газиз Кулахметов

Также вносится изменение в целях унификации ст. 8 и 9 закона «О беженцах»: лица, ищущие убежище, по документу и беженцы в случае смены адреса на территории Казахстана должны сняться с регистрации и перерегистрироваться в уполномоченном органе в течение пяти рабочих дней со дня вселения в новое место жительства.

Целесообразно будет передать в компетенцию МВД регистрацию ищущих убежище на территории по месту жительства и утверждение порядка. Законы «О правовом положении иностранцев», «О миграции населения» дополнены основаниями, по которым въезд иностранных граждан в страну запрещен. Так, на основании сведений о причастности иностранных граждан и лиц к экстремизму, терроризму или организации, признанной в Казахстане экстремистской либо террористической, въезд иностранного гражданина в страну запрещен. И органами нацбезопасности предлагается также предоставить право не объяснять причины данного запрета. Газиз Кулахметов

Кроме того, для защиты детей от уголовных правонарушений в три закона вносится ряд норм. Например, лицам, совершившим преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних, пожизненно запрещается въезжать в Казахстан. В Казахстане также не допускаются постоянное проживание мигрантов и прием заявлений на получение гражданства Казахстана.

Законом «О миграции населения» вводится новая глава – «Установление госконтроля за урегулированием вопроса миграции населения». То есть в соответствии с пп. 22 п. 3 и п. 4 ст.140 Предпринимательского кодекса порядок организации проверки также должен регулироваться.