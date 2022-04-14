Как выбрать АЗС на трассе – плюсы придорожного сервиса

Крупный объект придорожного сервиса Qazaq Oil, который находится в Байдибекском районе Туркестанской области у населенного пункта Екпенды, как и пять предыдущих, был построен с нуля посреди степи. Директор филиала по южному региону (Шымкент, Тараз и Кызылорда) Алибек Умбеталиев рассказал, что на данный момент сеть автозаправочных комплексов компании Qazaq Oil насчитывает 377 АЗС.

Фото: Qazaq Oil

Отличие наших комплексов от автозаправочных станций в том, что мы можем предложить клиентам очень большой спектр услуг придорожного сервиса. В первую очередь – это удовлетворение базовых потребностей клиентов. На наших комплексах есть удобные туалеты, а также душевые. Пользоваться этим наши посетители могут бесплатно. При заправке имеется мини-маркет, где можно купить не только продукты, но и средства личной гигиены, аптечку водителя. Есть большая зона кафе и стоянка для дальнобойщиков. Алибек Умбеталиев

Фото: Qazaq Oil

Директор также отметил, что на данной заправке одновременно могут обслуживаться 12 автомобилей. Водители сразу оценили высокоскоростные услуги по наливу топлива.

Из 12 выносных топливно-раздаточных колонок две – для дизельного топлива. Это очень важно для большегрузных автомобилей. На заправке работают 18 сотрудников, все местные. А всего в южном филиале работает около 400 сотрудников. Алибек Умбеталиев

Фото: Qazaq Oil

Развитие придорожного сервиса, кроме всего прочего, позволяет значительно повышать социальный и финансовый статус своих сотрудников. Ведь заправки Qazaq Oil порой находятся в самых отдаленных населенных пунктах, где практически нет работы. Из-за этого молодежь не хочет оставаться там, уезжает в города.

Фото: Qazaq Oil

А в компании Qazaq Oil набирают сто процентов сотрудников из местного населения, дают людям хорошо оплачиваемую работу. Еще одно преимущество этих заправок в том, что даже в самых удаленных пунктах люди получают равные услуги. Нет разницы – в городе комплекс находится или в самых отдаленных аулах, услуги оказываются на одинаково высоком уровне. И зачастую эти заправки становятся местом притяжения. Местные жители приходят туда пообщаться, посидеть в кафе, попить кофе.

Фото: Qazaq Oil

Компания Qazaq Oil одной из первых в стране начала развивать придорожный сервис и добилась значительных успехов.

PR-директор компании Qazaq Oil Асель Алимханова рассказала, что в прошлом 2021 году продажи товаров народного потребления в маркетах при комплексах Qazaq Oil выросли с внедрением ребрендинга примерно в два раза.

Мы меняем не только вывеску, но и оборудование, а также придерживаемся новых стандартов, которые заключаются в том, что заправочная – это не просто место, где можно заправить машину и уехать, это целый комплекс клиентоориентированных услуг. Эта заправка – трассовая, она возникла на пустыре, где не было ничего. И теперь наличие инженерных коммуникаций позволит развивать придорожный сервис. Мы планируем развивать сопутствующие услуги: шиномонтаж, автомойки, гостиницы, аптеки при заправках. Подведем Wi-Fi. Более того, с «КазАвтоЖол», который также развивает придорожные услуги, подписали меморандум о совместной реализации ребрендинга транспортной инфраструктуры. В этот проект могут войти порядка 600 объектов по Казахстану, – отметила PR-директор.

Дальнобойщик из Беларуси Вадим Близнюк по достоинству оценил предоставляемые услуги на автозаправочном комплексе Qazaq Oil. Он по своему богатому опыту знает, как именно нужно выбирать АЗС.

Бензин и дизель есть везде. Сейчас этим никого не удивишь. Когда я подъезжаю к заправкам, я в первую очередь смотрю, что они мне могут предложить. И вот именно здесь все устроено так, что я, например, могу принять душ, посетить туалет, вкусно поесть. Поверьте, на трассе такие услуги дорогого стоят. Более того, здесь очень внимательный персонал, душевная обстановка. Я еду из Узбекистана в Россию, а потом дальше – домой в Беларусь. После такого отдыха и дорога не покажется слишком утомительной, – рассказал Вадим Близнюк.

Фото: Qazaq Oil

Дальнобойщик также отметил, что и качество топлива на этих заправках очень хорошее. А все потому, что компания Qazaq Oil гарантирует его. Ведь здесь многоуровневый сквозной контроль качества топлива.

Фото: Qazaq Oil

Мы гарантируем качество нашего топлива. Любому клиенту в любое время суток мы можем предоставить сертификаты соответствия, а также при клиенте отобрать пробу из любой цистерны и проверить, если вдруг у кого-то возникнут сомнения. Но таких случаев за несколько лет было только два. И в обоих проблема оказалась не в топливе, а в машине. Асель Алимханова

В планах компании до конца 2022 года провести ребрендинг еще 80 автозаправочных станций. Всего же у компании 132 АЗС нового формата по всей стране.