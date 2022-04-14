Положены ли налоговые льготы по ИПН для многодетных семей

Я мама шести несовершеннолетних детей (воспитываю одна). Прочитала еще в 2019 году про налоговые льготы по ИПН для многодетных семей, что очень обрадовало меня на тот момент. Однако до сих пор в НК РК нет данной редакции и дополнительных вычетов по ИПН. Это недоработка или решили его не включать, при этом обнадежив тысячи многодетных семей? – спросила женщина.

Как следует из ответа Комитета госдоходов МФ РК, действие указанной статьи в Налоговом кодексе приостановлено до 1 января 2025 года, соответственно, налоговый вычет для многодетных семей вступит в силу с 1 января 2025 года.

Норма ст. 347 НК предусматривает налоговый вычет для одного из родителей многодетной семьи в 23 МРП за каждый месяц, для каждого родителя многодетной семьи – в 12 МРП за каждый месяц, но в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП, определенных за календарный год. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в комитете, налоговый вычет для многодетной семьи применяется в случае наличия у физического лица на 1 января 2025 года четырех и более несовершеннолетних детей, что должно быть подтверждено копиями свидетельств о рождении детей.

1 МРП в настоящее время составляет 3063 тенге, с 1 апреля планируется его увеличить до 3180 тенге.