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Законодательство РК
17:09 14.04.2022

Положены ли налоговые льготы по ИПН для многодетных семей

положены ли налоговые льготы многодетным семьям Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства многодетная мать задала вопрос по поводу налоговых льгот для многодетных семей, передает Zakon.kz.

Я мама шести несовершеннолетних детей (воспитываю одна). Прочитала еще в 2019 году про налоговые льготы по ИПН для многодетных семей, что очень обрадовало меня на тот момент. Однако до сих пор в НК РК нет данной редакции и дополнительных вычетов по ИПН. Это недоработка или решили его не включать, при этом обнадежив тысячи многодетных семей? – спросила женщина.

Как следует из ответа Комитета госдоходов МФ РК, действие указанной статьи в Налоговом кодексе приостановлено до 1 января 2025 года, соответственно, налоговый вычет для многодетных семей вступит в силу с 1 января 2025 года.

Норма ст. 347 НК предусматривает налоговый вычет для одного из родителей многодетной семьи в 23 МРП за каждый месяц, для каждого родителя многодетной семьи – в 12 МРП за каждый месяц, но в совокупности на обоих родителей в размере не более 282 МРП, определенных за календарный год.Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в комитете, налоговый вычет для многодетной семьи применяется в случае наличия у физического лица на 1 января 2025 года четырех и более несовершеннолетних детей, что должно быть подтверждено копиями свидетельств о рождении детей.

1 МРП в настоящее время составляет 3063 тенге, с 1 апреля планируется его увеличить до 3180 тенге.

Лариса Черненко
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