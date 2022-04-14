Назначен заместитель секретаря Совета безопасности РК
Канат Сейдгапбаров освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан, передает Акорда.
Канат Сейдгапбаров родился 1 января 1978 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
высшее; специальность «Юрист».
Трудовой стаж:
работал в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (2000-2001);
сотрудник генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001-2016);
начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2011-2016);
заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан (2016-2019);
заведующий отдела правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан (с 24.04.2019);
государственные и международные награды, премии, почетные звания: кавалер ордена «Айбын» II степени (2012).