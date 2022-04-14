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Законодательство РК
18:43 14.04.2022

Назначен заместитель секретаря Совета безопасности РК

Назначение Фото: akorda.kz
Распоряжением главы государства Канат Сейдгапбаров назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Канат Сейдгапбаров освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан, передает Акорда.

Канат Сейдгапбаров родился 1 января 1978 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • высшее; специальность «Юрист».

Трудовой стаж:

  • работал в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (2000-2001);

  • сотрудник генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001-2016);

  • начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2011-2016);

  • заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан (2016-2019);

  • заведующий отдела правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан (с 24.04.2019);

  • государственные и международные награды, премии, почетные звания: кавалер ордена «Айбын» II степени (2012).

Константин Вноровский
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