Наследный принц Саудовской Аравии совершит визит в Казахстан

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства и наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами, – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.

Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято, – отмечается в сообщении.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.