15:46 15.04.2022
Наследный принц Саудовской Аравии совершит визит в Казахстан
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, глава государства и наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.
Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами, – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.
Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято, – отмечается в сообщении.
Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.