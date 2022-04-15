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Законодательство РК
15:46 15.04.2022

Наследный принц Саудовской Аравии совершит визит в Казахстан

касым-жомарт токаев и салман аль сауд, разговор Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства и наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами, – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.

Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято, – отмечается в сообщении.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Саудовская Аравия
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