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16:34 15.04.2022

Президент Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Нурышева

акорда, токаев, нурышев, встреча Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Китайской Народной Республике Шахрата Нурышева, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, во время беседы президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с КНР.

Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года, – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА, – отмечается в сообщении.
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай
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