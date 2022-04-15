Президент Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Нурышева

Как сообщается на сайте Акорды, во время беседы президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с КНР.

Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года, – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.

К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА, – отмечается в сообщении.