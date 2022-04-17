В России резко сократился размер ипотеки на вторичное жилье

Средний размер ипотечного кредита на вторичное жилье резко сократился. В апреле по сравнению с февралем — на 23,7%, сообщают «Известия».

Стоимость ипотеки, несмотря на снижение ключевой ставки, все еще высока. Поэтому люди ограничивают размер кредита, покупают меньшие по площади квартиры и загородные дома, чем раньше.

Цены на бюджетное жилье начали незначительно снижаться. Но продавцы, которым срочно нужны деньги, соглашаются на дисконт до 15%.

Размер займов на вторичные квартиры массового сегмента сократился на 10-20%. Средние ставки по таким кредитам сейчас составляют 18-20%, поэтому заемщики стараются увеличить первоначальный взнос, чтобы снизить ежемесячный платеж. Кроме того, неблагоприятная экономическая ситуация подталкивает россиян к экономии, добавил эксперт.

В целом за предыдущий месяц средняя стоимость квадратного метра на готовое жилье в стране выросла на 3%. Но за последнюю неделю наметился устойчивый тренд на снижение – на 0,21%.

Растет и доля продавцов, готовых делать скидки. При срочной продаже часть собственников готовы снижать цены на свои объекты на 10-15%.

Люди готовы давать скидки, чаще всего символические — около 100-200 тыс. рублей. Продавцы же, которым нужно срочно продать объект, делают и более значимые дисконты, в отдельных случаях до 700 тыс. рублей.

По мнению экспертов, полноценный спрос на вторичку начнет восстанавливаться, когда собственники будут снижать стоимость объектов еще заметнее.

Скидки на уровне 7-20% сейчас могут сделать покупку вторичного жилья выгодной за счет возможности в будущем рефинансировать или досрочно погасить кредит. Активизируется рынок и в случае снижения ипотечных ставок до 14% и меньше.

Эксперты отмечают: если до конца года не произойдет новых макроэкономических потрясений, скорее всего, вторичный рынок не успеет почувствовать на себе серьезных негативных последствий. Спрос будет поддерживаться сделками со стопроцентной оплатой, ликвидные объекты будут продаваться нормально, неликвидные – дольше и со скидкой.

Но большинство продавцов предпочтут отозвать объекты с экспозиции и переждать сложное время, нежели демпинговать. Сокращение спроса компенсируется снижением предложения, а потому цены не покинут коридор плюс-минус 10% от текущих, уверены опрошенные эксперты.