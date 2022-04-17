16:20 17.04.2022
Украинцам разрешили жениться через Zoom и регистрировать брак за день
Фото: pixabay
Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец заявила о том, что жителям страны во время военного положения заключать браки дистанционно, в том числе через Zoom, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, подать заявку и официально оформить отношения теперь можно всего за день.
По ее словам, регистрация брака может пройти в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия.
В определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГСа, но и полицейские, военные. Это актуально для влюбленных, которые несут службу, они могут быть подключены дистанционно просто через Zoom, – сказала Коломиец.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.