Европарламент потребует от Ле Пен вернуть 617 тысяч евро

Европарламент собирается в ближайшее недели потребовать от председательницы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и ряда других ее соратников вернуть ошибочно выплаченные им суммы. Это 617 тысяч евро, сообщает Deutsche Welle.

Французская прокуратура в марте получила от европейского ведомства по борьбе с мошенничеством Olaf отчет о подозрения Марин Ле Пен в «злоупотреблении доверием» и нецелевом расходовании средств. Фигуранты расследования: сама политик, а также ее отец Жан-Марин Ле Пен, его соратник Бруно Гольниш и бывший партнер Марин Ле Пен Луи Элиот. Утверждается, что они могли использовать полученные от Европарламента деньги на национальные политические цели и личные расходы.

Согласно отчету, с 2004 по 2017 годы Марин Ле Пен присвоила около 137 тысяч евро из денег, которые получила от европейских парламентариев. по данным газеты Le Figaro, в 2010 году она потратила пять тысяч евро на гостиничные номера для 13 членов своей партии, которые приехали участвовать в конференции о европейских регионах.

По словам одного из них, на самом деле они собирались обсуждать внутрипартийные дела. Он рассказал следователям, что Ле Пен тогда повесила флаг Евросоюза, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов во Франции: действующий глава страны Эмманюэль Макрон набрал более 27 процентов голосов, она - более 24 процентов. Второй тур пройдет 24 апреля.