Более 150 застройщиков заключили соглашение с Freedom Finance Bank по цифровой ипотеке «7-20-25»

За месяц работы по программе «7-20-25» Freedom Finance Bank удалось занять 30% от рынка, на котором представлено девять банков второго уровня. Такой высокий и быстрый рост обусловлен цифровым сервисом, создать который стало возможным благодаря развитым госсервисам.

За один только март по цифровой ипотеке в рамках жилищной госпрограммы уже получили почти 1000 человек на сумму 10 млрд тенге. Ежедневно банк выдает около 50 ипотечных кредитов. При этом самая быстрая выдача ипотеки заняла всего два часа. Таких результатов удалось добиться исключительно благодаря цифровизации процесса.

Сейчас Freedom Finance Bank сотрудничает со 150 застройщиками со всего Казахстана, которые предлагают свыше тысячи квартир, подходящих под программу «7-20-25». Более подробно о том, как цифровизация сказалась на оформлении ипотеки по госпрограмме, рассказали застройщики.

Процесс оформления ипотеки упростился как для клиентов, так и для нашей компании. Зачисление денежных средств происходит в течение 24 часов. Нет бумажной волокиты, достаточно только телефона и ИИН. Все онлайн. У клиентов стало возникать меньше вопросов, снизилось беспокойство, так как цифровизация упростила все процессы, – поделилась мнением менеджер отдела продаж стройкомпании Exclusive Qurylys Аяна Шорманбаева.

Также представители строительных компаний рассказали, что все вопросы закрываются на месте, без необходимости посещать банк и собирать документы.

В один клик можно получить одобрение банка. Это примерно минут 5 занимает. И само кредитование – где-то сутки. Для строительной компании, конечно же, самое главное преимущество – это то, что в течение суток ипотечные деньги поступают уже в компанию. Из общего числа прокредитованных по «7-20-25» примерно 60% выбрали Freedom Finance Bank, ‒ прокомментировала Анара Даирова, менеджер отдела продаж стройкомпании SAT-NS.

Напомним, «7-20-25» – государственная жилищная программа, где 7% (ГЭСВ – 7.2%) – это ставка вознаграждения, 20% – первоначальный взнос, а 25 – срок кредитования. Для приобретения доступна только первичная недвижимость, введенная в эксплуатацию.

Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.2021