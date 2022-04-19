Бакалавриат со сроком обучения 2,5 года стартует с нового учебного года – Аймагамбетов

Глава Минобразования назвал этот проект очень важным.

Очень много работодателей говорят о том, что мы слишком долго готовим кадры – в течение четырех лет. В пилотном режиме мы хотим начать подготовку прикладных бакалавров, и они в зависимости от того, на какой базе пойдут в университет, после 11-го класса или колледжа, станут обучаться в течение определенного времени, но срок обучения будет гораздо короче, чем в обычном бакалавриате. Асхат Аймагамбетов

По словам министра, рынок труда получит кадры за более короткие сроки.