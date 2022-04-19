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Законодательство РК
13:48 19.04.2022

Бакалавриат со сроком обучения 2,5 года стартует с нового учебного года – Аймагамбетов

вуз, бакалавриат, МОН РК, Асхат Аймагамбетов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в правительстве высказался о планах по запуску в этом году пилотного бакалавриата со сроком обучения 2,5 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минобразования назвал этот проект очень важным.

Очень много работодателей говорят о том, что мы слишком долго готовим кадры – в течение четырех лет. В пилотном режиме мы хотим начать подготовку прикладных бакалавров, и они в зависимости от того, на какой базе пойдут в университет, после 11-го класса или колледжа, станут обучаться в течение определенного времени, но срок обучения будет гораздо короче, чем в обычном бакалавриате.Асхат Аймагамбетов

По словам министра, рынок труда получит кадры за более короткие сроки.

Мы планируем, что пилот стартует в этом году – с начала нового учебного года. У нас пилотный проект в ряде вузов. Сейчас мы смотрим, в каких вузах, думаем, что это будет в столице и Алматы. Но если у человека, окончившего такой укороченный бакалавриат, возникнет необходимость, он захочет дальше пойти отучиться и получить степень полного бакалавра, то у него такая возможность будет – он возвращается в вуз и добирает кредиты и, соответственно, получает искомую степень бакалавра.Асхат Аймагамбетов
Мадина Мамырханова
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