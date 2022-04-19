Какой размер МРП применять с 1 апреля 2022 года при исчислении налогов — Минфин

На данный момент законопроект не утвержден и у налогоплательщиков возникают закономерные вопросы.

В Комитете госдоходов МФ РК сообщили, что проектом закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» действительно планируется установить новые расчетные показатели с 1 апреля 2022 года, в том числе месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в размере 3180 тенге.

Следует отметить, что указанный проект находится на публичном обсуждении, то есть изменения анонсированы для обсуждения, но еще не приняты. В соответствии с п. 4 ст. 484 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) в случае, если указанный объект налогообложения составляет за календарный месяц сумму от одного тенге до 14-кратного размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число этого календарного месяца, то объект налогообложения определяется исходя из 14-кратного размера месячного расчетного показателя. Комитет госдоходов

Как резюмировали в комитете, учитывая, что уплата социального налога производится не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом, при принятии вышеуказанного изменения будет применяться МРП, действующий на 1 апреля 2022 года, то есть 3180 тенге.