В МСХ рассказали, кто и как будет распределять квоты на вывоз пшеницы и муки

Как осуществляется распределение квот на вывоз пшеницы и муки

Распределение объемов квот на вывоз товаров с территории РК осуществляется в единой автоматизированной системе управления отраслями агропромышленного комплекса e-Agriculture (ИС ЕАСУ) автоматически при выдаче фитосанитарных сертификатов.

После введения в действие правил распределения количественных ограничений (квот), утвержденных приказом министра сельского хозяйства от 16 апреля 2022 года, в ИС ЕАСУ формируется количественный лимит объема квоты по видам товаров.

При этом распределение объема квоты на вывоз товаров с территории РК между заявителями осуществляется до полного исчерпания объема квоты по каждому виду товара, после чего уполномоченный орган отказывает в выдаче фитосанитарного сертификата.

Как будет осуществляться закуп пшеницы Продкорпорацией

Согласно пункту 5 правил к распределению квоты на вывоз пшеницы с территории республики допускаются заявители, реализовавшие оператору по зерновому рынку (АО «НК «Продкорпорация») 10% от заявленного к вывозу с территории РК объема пшеницы по фиксированной цене посредством подписания приказа на продажу/покупку зерновой расписки в государственном электронном реестре держателей зерновых расписок на хлебоприемные предприятия.

Для этого участникам внешнеторговой деятельности необходимо обратиться в Продкорпорацию или ее областные представительства.

Типовая форма договора закупа зерна размещена на сайте Продкорпорации.

Каким качественным параметрам должна соответствовать пшеница, реализуемая в Продкорпорацию

Качественные параметры пшеницы мягкой Triticum aestivum L. 3-го класса подробнее можно посмотреть здесь.

Есть ли ограничение на одного заявителя при получении квоты

Согласно правилам, на период действия квоты допустимый лимит на вывоз пшеницы мягкой на одного заявителя составляет 50 тыс. тонн, муки – 10 тыс. тонн.

Будет ли информировать МСХ о доступных объемах квоты на пшеницу и муку

Пункт 10 правил предусматривает, что уполномоченный орган на ежедневной основе размещает на интернет-ресурсе следующую информацию: