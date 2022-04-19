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19:22 19.04.2022

Антикор задержал работника районного суда в Алматы за взятку

работник суда, взятка Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и противодействия коррупции Верховного суда Республики Казахстан задержан сотрудник районного суда №2 Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.

Задержали государственного служащего 18 апреля текущего года, говорится в сообщении Алматинского городского суда в Facebook.

Он подозревается в получении взятки.

На сегодняшний день органом досудебного расследования проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Пресс-служба Алматинского городского суда
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