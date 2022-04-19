19:22 19.04.2022
Антикор задержал работника районного суда в Алматы за взятку
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по городу Алматы совместно с отделом внутренней безопасности и противодействия коррупции Верховного суда Республики Казахстан задержан сотрудник районного суда №2 Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.
Задержали государственного служащего 18 апреля текущего года, говорится в сообщении Алматинского городского суда в Facebook.
Он подозревается в получении взятки.
На сегодняшний день органом досудебного расследования проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Пресс-служба Алматинского городского суда