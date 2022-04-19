20:13 19.04.2022
Часть сотрудников посольства РК вернут в Киев
Фото: pixabay
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу посольства Республики Казахстан в Украине, сообщает Zakon.kz.
В марте 2022 года посольство Казахстана в Украине временно было передислоцировано в город Львов. При этом по два сотрудника временно прикомандированы в наши посольства в Польше и Молдове.
Посол Дархан Калетаев недавно был в Казахстане для консультаций, по итогам которых было решено вернуть на данном этапе в город Киев для постоянной дислокации двух сотрудников – военного атташе и дежурного коменданта.
Посол и остальные сотрудники будут «курсировать» между Львовом и Киевом, поскольку офисное здание нашего посольства в Киеве более приспособлено для необходимой работы и оказания консульских услуг, а также имеет все необходимые технические коммуникации для документооборота и др.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
Пребывание во Львове также объясняется продолжающимся процессом эвакуации наших граждан и кандасов, включая вопросы обеспечения их безопасности.
Окончательное решение о полном возвращении посольства РК в Киев будет приниматься министром иностранных дел РК по представлению посла.