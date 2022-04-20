Toshiba приостановила инвестиции и прием заказов из России

Японская электротехническая корпорация Toshiba Group объявила о приостановке приема заказов и инвестиций в Россию, сообщают «Известия».

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение было принято на фоне военного конфликта в Украине.

Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в Россию. Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта. Toshiba Group пожертвует в общей сложности 100 млн йен Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и некоммерческой организации Japan Platform для оказания гуманитарной помощи. Заявление компании

Выручка в России составляет около 0,2% от прогноза по общей выручке Toshiba Group в размере 3 340 000 млн йен за финансовый год, который закончился в марте 2022 года. В компании отметили, что влияние этого шага на бизнес в целом минимально.

По данным Министерства финансов Японии, в минувшем финансовом году товарооборот между Японией и РФ вырос на 56,9%, до 2,7 трлн йен ($20,8 млрд). Экспорт японских товаров увеличился на 37,4%, импорт российских — на 68,5%.