Озвучена повестка Боаоского Азиатского форума

Стоит отметить, что в 2022 году форум главным образом пройдет в очном формате. Вместе с этим будет доступна онлайн-трансляция.

Главная повестка встречи включает вопросы, связанные со стимулом глобального экономического восстановления, преодолением разногласий в мире, сотрудничеством в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), развитием и взаимодействием в рамках «Одного пояса, одного пути».

Также эксперты будут обсуждать укрепление противоэпидемического международного сотрудничества, восстановление и устойчивое развитие в сфере экологии, инновационное развитие цифровой экономики, общее процветание и инклюзивное развитие и вопросы метавселенной.

Участники всесторонне рассмотрят новые сложившиеся в мире и в Китае ситуации, меры по укреплению глобального сотрудничества, сохранение движущей силы экономического роста, устранение рисков развития.

Особое внимание привлекают перспективы развития специальной экономической зоны Хайнань.

В этом году пройдут тематические мероприятия «Диалог с Хайнанем» и «Глобальный форум по развитию портов свободной торговли», на которых обговорят такие темы, как строительство портов свободной торговли и защита окружающей среды.

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