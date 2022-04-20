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Законодательство РК
12:51 20.04.2022

Президент поручил активизировать трансформацию партии Amanat

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря партии «Amanat» Асхата Оралова. Президент был проинформирован об исполнении его поручений по трансформации партии, озвученных на внеочередном XXII Съезде, передает Zakon.kz.

Асхат Оралов доложил председателю партии об итогах встреч с общественностью в городах Алматы, Шымкент, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также о работе общественных приемных, сообщает Акорда.

Так, с марта Республиканская мобильная общественная приемная провела встречи с гражданами в 6 регионах — Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. До конца июня планируется продолжить приемы во всех регионах страны.

Исполнительный секретарь партии Amanat рассказал о работе по актуализации ключевых программных документов, деятельности общественных советов при партии, ревизии исполнения предвыборной программы на местах, активизации первичных партийных организаций, запуске диалоговой площадки Talqylau в рамках концепции «Открытая партия».

Президент акцентировал внимание на необходимости усиления обратной связи с населением, повышения эффективности депутатских фракций в регионах и перезагрузки молодежного крыла партии.

Глава государства подчеркнул, что у партии Amanat есть все необходимые ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. По его мнению, ключевую роль здесь должны играть региональные филиалы партии, на уровне которых важно укреплять содержательный общественный диалог.

Ирина Лукичева
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