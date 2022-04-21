01:04 21.04.2022
Новый пакет санкций ввели США в отношении России
Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов опубликовала список лиц, попавших под новые ограничения, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, под рестрикции попали 29 физических и 40 юридических лиц РФ.
Отмечается, что ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.
Кроме того, США вводят визовые ограничения против 635 россиян за «подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса».