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Законодательство РК
01:04 21.04.2022

Новый пакет санкций ввели США в отношении России

США Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства финансов Соединенных Штатов опубликовала список лиц, попавших под новые ограничения, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, под рестрикции попали 29 физических и 40 юридических лиц РФ.

Отмечается, что ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.

Кроме того, США вводят визовые ограничения против 635 россиян за «подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса».

Елена Беляева
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