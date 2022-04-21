Новый пакет санкций ввели США в отношении России

Как пишут РИА Новости, под рестрикции попали 29 физических и 40 юридических лиц РФ.

Отмечается, что ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.

Кроме того, США вводят визовые ограничения против 635 россиян за «подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса».