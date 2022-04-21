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Законодательство РК
12:53 21.04.2022

Иманалиев освобожден от должности полномочного представителя РК в совете при ОДКБ

назначения Фото: Zakon.kz
Жаныбека Иманалиева освободили от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Иманалиев Жаныбек Абдулакимович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.Пресс-служба Акорды
Ирина Лукичева
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