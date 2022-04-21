12:53 21.04.2022
Иманалиев освобожден от должности полномочного представителя РК в совете при ОДКБ
Фото: Zakon.kz
Жаныбека Иманалиева освободили от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности, передает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Иманалиев Жаныбек Абдулакимович освобожден от должности Полномочного представителя Республики Казахстан в Постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.Пресс-служба Акорды