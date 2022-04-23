Депутат Мажилиса предложил усилить ответственность водителей за езду без номеров

Депутат Мажилиса Берик Бекжанов принял участие в совещании МВД в Шымкенте, где была презентована новая программа «Қорғау», направленная на выявление нарушителей ПДД.

Ранее на встрече с сотрудниками ДП Шымкента, Туркестанской и Жамбылской областей министр Марат Ахметжанов отметил, что ежегодно на дорогах страны гибнут более 2 тыс. граждан.

Выступая перед полицейскими, депутат Мажилиса Берик Бекжанов отметил, что в настоящее время увеличивается число фактов вождения автомобиля с заведомо подложными или поддельными номерами, или вообще без них.

Глава государства поручил повысить ответственность за вождение машины без номеров и с поддельными номерами. Поскольку это приводит к печальным последствиям, когда на дорогах гибнут люди. В этой связи мы, депутаты Мажилиса, работаем над совершенствованием некоторых законодательных норм по ужесточению ответственности автовладельцев. Берик Бекжанов

По словам мажилисмена, прописанные сегодня в законе наказания недостаточные и не способствуют снижению указанных нарушений.

К примеру, в Кодексе «Об административных правонарушениях» за незаконное использование ГРНЗ налагается штраф в размере от пяти (15 315 тенге) до четырехсот (1225 200 тенге) МРП.

А в Уголовном кодексе за подделку или использование поддельного номера предусматривается штраф в размере до 2 тыс. МРП (6 млн 126 тыс. тенге) или ограничение свободы на срок до двух лет.

По данным Генпрокуратуры, в I квартале 2022 года зарегистрировано 73 124 таких нарушений, по 72 628 фактам наложены административные штрафы, 16 водителей лишены водительских прав.