Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
Частицу Благодатного огня привезли в аэропорт Алматы в пасхальное воскресенье в 7 часов утра. Делегацию, которая доставила огонь, встречали официальные представители аэропорта и священники.
Шествие по Казахстану частицы Благодатного огня, сошедшего в иерусалимском Храме Гроба Господня в Великую Субботу 23 апреля, началось в 00:00 воскресенья в Актау. В аэропорт Актау на дозаправку прибыл небольшой бизнес-лайнер с делегацией православных посланников. Затем самолет проследовал в Нур-Султан, где часть зажженных в Иерусалиме светильников приняли священнослужители столицы и северных регионов Казахстана.
Фото: Агентство православных новостей
Весь день светильники с почитаемым и благословенным огнем будут оставаться в алтаре собора. К 17:00 Благодатный огонь доставят в Вознесенский кафедральный собор, где его встретят священнослужители во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который проведет праздничное пасхальное богослужение.
Традицию привозить частицу Благодатного огня инициировал и с 2007 года поддерживает клирик Никольского собора Алматы протоиерей Игорь Светличный.
В этот раз мы ожидали схождение Благодатного огня дольше, чем в прежние годы. Нашей делегации досталось место на верхнем ярусе храма. И я впервые с иного ракурса мог наблюдать, как проходит крестный ход вокруг Кувуклии – маленького храма, построенного над смертным ложем Спасителя, как из этого храма вдруг появляется огонь, как он заполняет и освещает весь храмовый комплекс, как ликуют и поздравляют друг друга собравшиеся. Мы зажгли светильники и устремились в аэропорт Тель-Авива, чтобы как можно быстрее доставить частицу Благодатного огня в Казахстан. Слава Богу, поездка оказалась удачной, несмотря на непогоду и связанную с ней небольшую задержку вылета.Игорь Светличный
Благодатный огонь сходит на Храм Гроба Господня в Иерусалиме накануне наступления Пасхи у православных.
Фото: Агентство православных новостей
Гроб Господень – главная святыня христианского мира. Это обширный архитектурный комплекс, который в IV веке построили на месте, где согласно Священному Писанию был распят, погребен и затем воскрес Иисус Христос.