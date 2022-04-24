Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан

Частицу Благодатного огня привезли в аэропорт Алматы в пасхальное воскресенье в 7 часов утра. Делегацию, которая доставила огонь, встречали официальные представители аэропорта и священники.

Шествие по Казахстану частицы Благодатного огня, сошедшего в иерусалимском Храме Гроба Господня в Великую Субботу 23 апреля, началось в 00:00 воскресенья в Актау. В аэропорт Актау на дозаправку прибыл небольшой бизнес-лайнер с делегацией православных посланников. Затем самолет проследовал в Нур-Султан, где часть зажженных в Иерусалиме светильников приняли священнослужители столицы и северных регионов Казахстана.

Фото: Агентство православных новостей

Весь день светильники с почитаемым и благословенным огнем будут оставаться в алтаре собора. К 17:00 Благодатный огонь доставят в Вознесенский кафедральный собор, где его встретят священнослужители во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который проведет праздничное пасхальное богослужение.

По прибытии в Алматы светильники с частицей Благодатного огня отвезли в Никольский собор, где их встретили многочисленные православные верующие. Они получили возможность одними из первых зажечь свои свечи от Священного огня.

Традицию привозить частицу Благодатного огня инициировал и с 2007 года поддерживает клирик Никольского собора Алматы протоиерей Игорь Светличный.

В этот раз мы ожидали схождение Благодатного огня дольше, чем в прежние годы. Нашей делегации досталось место на верхнем ярусе храма. И я впервые с иного ракурса мог наблюдать, как проходит крестный ход вокруг Кувуклии – маленького храма, построенного над смертным ложем Спасителя, как из этого храма вдруг появляется огонь, как он заполняет и освещает весь храмовый комплекс, как ликуют и поздравляют друг друга собравшиеся. Мы зажгли светильники и устремились в аэропорт Тель-Авива, чтобы как можно быстрее доставить частицу Благодатного огня в Казахстан. Слава Богу, поездка оказалась удачной, несмотря на непогоду и связанную с ней небольшую задержку вылета. Игорь Светличный

Благодатный огонь сходит на Храм Гроба Господня в Иерусалиме накануне наступления Пасхи у православных.

Фото: Агентство православных новостей

К этому событию в Иерусалим стекаются тысячи паломников, а также иерархи многих поместных церквей со всего мира. Ожидание Огня проходит в молитве, тревоге и надежде.

Гроб Господень – главная святыня христианского мира. Это обширный архитектурный комплекс, который в IV веке построили на месте, где согласно Священному Писанию был распят, погребен и затем воскрес Иисус Христос.