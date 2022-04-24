Штрафы за свалки в столице увеличены в пять раз

В Управлении охраны окружающей среды и природопользования столичного акимата отметили, что нарушители зимой под видом снега вывозят строительный мусор, который как подснежники «расцветает» весной, передает официальный сайт столичного акимата.

За последние дни ликвидировано 12 таких участков, вывезено почти 2 тыс. тонн отходов. В 2021 году было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено свыше 60 тыс. тонн мусора, в 2020 году – более 220 участков.

Для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня прошлого года в 5 раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами. Для физических лиц – с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – с 30 МРП до 100% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства – до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения. Пресс-служба акимата города Нур-Султана

С начала 2022 года к административной ответственности привлечены 659 правонарушителей, оштрафованы на сумму более 7 млн 400 тыс. тенге.