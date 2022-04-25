Смешанная модель избирательной системы позволит учесть права всех граждан – эксперт

По мнению эксперта, очень важным является сохранение двухпалатного Парламента, поскольку Казахстан обладает огромной территорией и областные центры находятся на большом расстоянии как друг от друга, так и от центра. Поэтому, чтобы госуправление было эффективным, важно учитывать интересы каждого региона.

В целях усиления Парламента глава государства отметил о необходимости совершенствования высшего представительного и законодательного органа страны путем: внедрения смешанной избирательной системы и усиления полномочий Мажилиса; сокращения президентской квоты депутатов и пересмотра полномочий Сената по принятию законов.

Так, в рамках рабочей группы были предложены поправки в Конституцию, которые предусматривают смешанную систему выборов.

В любой демократической стране залогом политических реформ является доверие населения представителям политической власти. Поэтому весьма своевременном является предложение президента о необходимости введения смешанной модели избирательной системы, которая позволит в полной мере учесть права всех граждан. Замдиректора Института парламентаризма Эльмира Калиева

Палитра взглядов

Эльмира Калиева подчеркнула, что каждый регион получит возможность избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата. Новая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру взглядов.

Мажилис будет состоять из 98 депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе; по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Эксперт отметила, что новая смешанная избирательная модель позволит обеспечить широту политического разнообразия, «без предоставления кому-либо искусственных преференций».

Безусловно, многие указанные в Послании механизмы реформирования потребуют приведения в соответствие и принятие конституционных законов. Так, 70% пропорциональная система повысит возможность расширения и представительство политических партий различных направлений, то есть в Парламенте может увеличиться количество политических партий, если в Конституционном законе РК «О выборах» будет предусмотрен порог ниже, действующего ныне. Пропорциональная система позволит обеспечить широкий учет политического разнообразия. Она будет способствовать сохранению стабильности межнационального согласия, так как в партийные списки будут включены и представители этнических меньшинств. Замдиректора Института парламентаризма Эльмира Калиева

Как подчернила доктор юридических наук, данная система позволит соблюсти пропорциональное представительство в Парламенте всех политических партий: и крупных, и мелких, способствуя тем самым формированию многопартийности и развитию плюрализма.

30% мажоритарная система позволит выбрать кандидата от каждого избирательного округа, поскольку страна делится на примерно равные по количеству населения округа, от каждого из которых выдвигаются кандидаты. Это повышает представительность населения.

Отзыв депутатов

Эльмира Калиева считает, что предложенная президентом мажоритарная система выборов позволит сформировать сильные связи кандидата с его избирателями (электоратом), что весьма своевременно и актуально для современного Казахстана. И позволит, в случае неисполнения депутатами своих обещаний, отозвать депутата по желанию избирателей от конкретного избирательного округа.

Хотелось бы более подробнее остановиться на процедуре отзыва депутатов и переходе к императивному мандату. В результате применения установленной в законе процедуры лицо, получившее выборный мандат, его лишается. По данному избирательному округу проводятся новые выборы с целью замены отозванного депутата. Отзыв – отражение тесной связи депутата со своим округом. Замдиректора Института парламентаризма Эльмира Калиева

Инициаторами отзыва чаще всего выступают группы избирателей установленной в законе численности. Наиболее часто это право закреплено в законодательных актах штатов США и на уровне кантонов в Швейцарии.

На практическом уровне отзыв выборных должностных лиц впервые был применен в Лос-Анджелесе в 1903 г., а штат Орегон оказался первым, включившим в 1906 г. этот институт в свою Конституцию 1887 г. В настоящее время отзыв выборных должностных лиц (recall) предусмотрены в законодательстве более трети штатов США, федерального округа Колумбия и некоторых островных территорий (всего 18 единиц). Из названного числа в двенадцати штатах США предусматривается отзыв депутатов (в шести штатах возможен отзыв всех выборных должностных лиц, в шести – всех должностных лиц, за исключением лиц, входящих в судебную власть; и только в Южной Дакоте и Орегоне – всех должностных лиц, за исключением членов Конгресса США), – рассказала эксперт.

По мнению юриста, предложенная главой государства смешанная модель будет универсальной и объединяющей лучший мировой опыт, так как позволит учесть интересы и избирателей, и партий, создаст прямую ответственность победившего кандидата перед его избирателями.

Система сдержек и противовесов

Доктор юридических наук уточнила, что президентскую квоту в Сенате президент предложил рассматривать не как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов и мнений социальных групп, слабо представленных в Парламенте.

Поэтому Президентом принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов, пять из которых будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.

Таким образом, Президент предложил упразднить квоту АНК в Мажилисе, которая будет перенесена в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голоса различным этническим группам в верхней палате.

Полномочия Сената будут дополнены правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Эксперт подчеркнула, что действующая конституционная модель наделяет Сенат правом принимать или не принимать проекты законов, одобренные Мажилисом, нарушая баланс интересов, у Мажилиса отсутствует реальная возможность преодоления возражений Сената.

Предложенный президентом механизм наделяет правом Сенат только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. Что является весьма логичным, поскольку законодательная инициатива реализуется исключительно в Мажилисе и именно Мажилис должен правом обладать правом принимать законы. В целях эффективности законотворческого процесса предусмотрена процедура создания согласительной комиссии, в случаях возможных разногласий между палатами и процедуры преодоления этих разногласий. Смещение акцентов на данный момент подчеркивает значимость и усиление Мажилиса. И это очень важно, поскольку именно она в большей степени отражает потребности или желания электората, населения, народа Казахстана. Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и противовесов в политической системе, – рассказала Калиева.

Кроме того, предложено усилить роль Парламента за качественной реализацией республиканского бюджета. В этой связи, создание Высшей аудиторской палаты и обязанность председателя палаты отчитываться перед депутатами Мажилиса два раза в год являются своевременными, подчеркнула Калиева.

Мировой опыт свидетельствует о том, что Парламент всегда выступает в качестве основного органа, контролирующего распределение бюджета. Например, многие называют основной функцией Конгресса США — полномочия по распределению бюджета. Доктор юридических наук Эльмира Калиева

Прогрессивные шаги

Отдельного упоминания, по мнению эксперта, заслуживают нормы, связанные с Уполномоченным по правам человека в РК, который наделяется конституционным статусом, что является очень важным и прогрессивным шагом. Он будет иметь право обращаться от лица граждан в Конституционный суд. Все это, с учетом высокого уровня ожиданий среди населения, является, по словам Эльмиры Калиевой, отражением того, о чем говорил глава государства в своем послании.

Как считает доктор юридических наук, важным аспектом демократии является дальнейшая децентрализация.

Глава государства отметил, что «успешная политическая модернизация и развитие гражданского общества невозможны без дальнейшего углубления процессов децентрализации власти». Глава государства подчеркнул, что «надо понимать, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.» Эльмира Калиева

Юрист привела в пример успешный мировой опыт, который показывает, что сильная система местного самоуправления выступает в качестве сильнейшего механизма демократизации общества, позволяющей самостоятельно на местах, в регионах качественно, рационально, заинтересованно решать вопросы местного значения.

Местное самоуправление при прямом финансировании, во многих странах мира эффективно решает вопросы благоустройства территорий, строительство дорог и т.д. Поэтому выделение президентом центрального места модернизации маслихатов позволит придать новый импульс для развития регионов, повышения качества жизни каждого гражданина и прямого участия населения в решении вопросов местного значения и соответствует передовой международной практике (Европейская Хартия о местном самоуправлении), – добавила она.

Права и свободы

Важно отметить, поправки в Конституцию также направлены на усиление конституционных гарантий прав и свобод граждан, рассказала юрист.

В этой связи, необходимо отметить учреждение Конституционного суда. На сегодняшний день, Конституционный совет, рассматривает конституционность не только принятых законов, но еще не подписанных президентом, осуществляя так называемый предварительный конституционный контроль и последующий конституционный контроль. То есть уже вступившие в силу законы и нормативные акты проверяют в КС по обращениям судов, – сказала Эльмира Калиева.

Однако в действующей модели не предусматривается рассмотрение индивидуальных жалоб, с применением всех процедурных начал. А именно это присуще Конституционным судам, считает доктор юридических наук.

В этом ключе важно отметить усиление Уполномоченного по правам человека и прокуратуры. Закрепление конституционного статуса Уполномоченного по правам человека является серьезным демократическим шагом.

Таким образом, как считает специалист, возрождение института Конституционного суда, усиление Уполномоченного по правам человека и прокуратуры сыграет позитивную роль в утверждении Казахстана как демократического, светского, социального, правового государства, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы.