Дональда Трампа обязали платить по $10 тысяч ежедневно

Как передает CNN, решение о признании Трампа виновным в неуважении к суду было принято по обращению генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, ранее потребовавшей от экс-президента предоставить ряд документов о его финансовой деятельности. Трамп этого не сделал.

Она пояснила, что теперь Трамп должен платить эту сумму ежедневно до тех пор, пока не предоставит необходимые документы в ее офис.

Today, justice prevailed.



Our investigation into Donald Trump and the Trump Organization’s financial dealings will continue undeterred because no one is above the law. April 25, 2022

Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс

Расследование в отношении компании касается вероятного неправомерного манипулирования стоимостью различных активов в сфере недвижимости с целью получения более выгодных условий по кредитам и страховому покрытию, а также для уменьшения налоговой ставки.