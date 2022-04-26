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Законодательство РК
01:46 26.04.2022

Дональда Трампа обязали платить по $10 тысяч ежедневно

Выплачивать $10 тысяч Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывшего американского президента Дональда Трампа признали виновным в неуважении к суду и обязали выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, решение о признании Трампа виновным в неуважении к суду было принято по обращению генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, ранее потребовавшей от экс-президента предоставить ряд документов о его финансовой деятельности. Трамп этого не сделал.

Она пояснила, что теперь Трамп должен платить эту сумму ежедневно до тех пор, пока не предоставит необходимые документы в ее офис.

Сегодня справедливость восторжествовала. Наше расследование финансовых операций Дональда Трампа и Trump Organization будет продолжаться, поскольку никто не может быть выше закона. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс

Расследование в отношении компании касается вероятного неправомерного манипулирования стоимостью различных активов в сфере недвижимости с целью получения более выгодных условий по кредитам и страховому покрытию, а также для уменьшения налоговой ставки.

Константин Вноровский
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