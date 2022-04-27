Первый трансграничный железнодорожный мост в Китай открыли в России

Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай открылся в Еврейской автономной области (ЕАО), передает РИА Новости.

Сообщается, что новый мост станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, а также улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока.

Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Стоимость проекта составила порядка 10 млрд рублей.

Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры двух станций запуск неоднократно переносился.