Концепцию развития МСП до 2030 года утвердили в Казахстане

В Концепции говорится, что Казахстан нацелен на переход от поддержки всех субъектов МСП и субсидирования бизнеса к рыночным подходам и инструментам с приоритетом развития среднего предпринимательства.

Будет продолжено развитие целостной политики по развитию МСП, учитывающей достигнутые результаты, международные стандарты и стратегические цели на предстоящий период.

Подходы развития МСП будут построены по принципу пирамиды и реализованы посредством исполнения следующих задач, направленных на решение проблем развития МСП в РК:

создание условий для повышения роста добровольного предпринимательства; создание институциональной среды, обеспечивающей предпринимательскую активность; развитие регулирования предпринимательской деятельности, влияющего на бизнес-климат и бизнес-среду; обеспечение эффективности структуры как меры государственной поддержки.

Конечные результаты ожидаются к 2030 году:

Доля МСП в ВВП составит 40%.

Доля средних компаний в ВВП – 20%.

Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП – 12%.

Для достижения этой цели планируется создать условия и возможности для людей по самореализации в качестве предпринимателя для равного диалога между государством и бизнесом, изменения роли государства и перераспределения ответственности между государством и бизнесом.

Как отмечается в документе, повышенный спрос на развитие цифровизации определил новый фактор конкурентоспособности.

Государственная политика в данном направлении будет, с одной стороны, максимально углублять взаимодействие с предпринимателями и предприятиями с использованием цифровых платформ, с другой стороны –способствовать развитию и расширению возможностей для предпринимательской деятельности, базирующейся на платформенных решениях, с учетом и защитой интересов всех взаимодействующих сторон.

Современные цифровые технологии будут способствовать тому, чтобы сделать взаимодействие гражданина с государством максимально простым, быстрым и прозрачным.

Влияние глобальных тенденций на государственный сектор будет проявляться в нарастании запроса общества и бизнеса на более гибкий, устойчивый, прозрачный и отзывчивый по отношению к гражданам государственный аппарат. Внешний контекст будет вносить серьезное давление с точки зрения нарастания конкуренции за таланты.

Это потребует создания максимально благоприятных условий для сохранения талантов и их привлечения в страну через снижение государственного вмешательства во всех сферах общественной жизни, максимальное дерегулирование предпринимательской деятельности, масштабное использование механизмов саморегулирования и повышение личной ответственности каждого гражданина за собственное благополучие. Концепция

Как считают разработчики, реализация этой работы будет способствовать решению задачи по созданию «диверсифицированной, технологичной экономики», что в свою очередь также позволит обеспечить занятость в МСП до 4 млн человек к 2025 году.

В целом развитие МСП должно поддерживаться рядом горизонтальных и вертикальных мер поддержки посредством:

создания общих благоприятных условий для развития предпринимательства в целом, включая налоговую политику, развитие конкуренции и ограничение монополий, сокращение участия государства в экономике, снижение административной нагрузки и смягчение регуляторных норм ведения бизнеса и другое; своевременной поддержки малого и среднего бизнеса; поддержки и стимулирования роста среднего бизнеса, как обладающего наибольшим потенциалом для развития экономики страны, в том числе через рост объемов экспорта в несырьевых секторах.

Ожидается, что динамичное развитие МСП окажет положительное влияние на повышение реальной конкурентоспособности Казахстана и укрепление его статуса как ответственного участника мирового экономического сообщества.