Груженная древесиной фура загорелась на трассе в Акмолинской области

Как сообщили в ДЧС региона, на вызов выехали десять человек личного состава и две единицы техники. В течение часа пожар в прицепе фуры, заполненной древесиной, был потушен.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пожар локализован в 18:38 и ликвидирован в 19:10. Жертв и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Причины пожара устанавливаются.