20:11 29.04.2022
Груженная древесиной фура загорелась на трассе в Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской обаласти
О возгорании большегруза на трассе в Акмолинской области стало известно вечером 29 апреля. Очевидцы сообщили спасателям, что на 224 км трассы Петропавловск – Нур-Султан произошло возгорание фуры, груженной пиломатериалами, передает Zakon.kz.
Как сообщили в ДЧС региона, на вызов выехали десять человек личного состава и две единицы техники. В течение часа пожар в прицепе фуры, заполненной древесиной, был потушен.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Пожар локализован в 18:38 и ликвидирован в 19:10. Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Причины пожара устанавливаются.