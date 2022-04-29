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20:11 29.04.2022

Груженная древесиной фура загорелась на трассе в Акмолинской области

на трассе Нур-Султан - Петропавловск Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской обаласти
О возгорании большегруза на трассе в Акмолинской области стало известно вечером 29 апреля. Очевидцы сообщили спасателям, что на 224 км трассы Петропавловск – Нур-Султан произошло возгорание фуры, груженной пиломатериалами, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, на вызов выехали десять человек личного состава и две единицы техники. В течение часа пожар в прицепе фуры, заполненной древесиной, был потушен.

груженая пиломатериалом

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пожар локализован в 18:38 и ликвидирован в 19:10. Жертв и пострадавших нет.

груженный прицеп с древесиной

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Причины пожара устанавливаются.

Оксана Житникова
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