Ущерб в 147 млн – руководителя финансовой пирамиды будут судить в Кокшетау

Жительница Степногорска обманула более пяти тысяч человек. Через соцсети она обещала быстро обогатить желающих и собирала с них деньги.

В 2018 году создала восемь инвестиционных программ (способов) для привлечения вкладчиков. Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. Для создания видимости благонадежности своей компании и введения в заблуждение потенциальных вкладчиков подозреваемая распространила в социальных сетях информацию о приобретении ею и другими вкладчиками автомобилей бизнес-класса. Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за привлечение новых клиентов.

После того, как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.

Собрав 147 млн тенге, женщина перестала отвечать на звонки.

В 2021 году организатор финпирамиды была арестована. Ей предъявлено обвинение по ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».

Обращаем внимание, что организация деятельности по привлечению денежных средств с целью получения быстрой прибыли и приглашение других участников – это признаки финансовой пирамиды, деятельность которых в стране преследуется по закону. Пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Прокуратура Акмолинской области настоятельно рекомендует быть осмотрительными при получении предложений о вложении денежных средств в различные предприятия, обещающие сверхприбыль.