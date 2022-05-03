Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:10 03.05.2022

В Нацбанке рассказали, почему в апреле укрепился тенге

рк, тенге, апрель, укрепление, нацбанк, комментарий Фото: Zakon.kz
По итогам апреля курс национальной валюты укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках. Об этом рассказали в Национальном банке Казахстана, передает Zakon.kz.
В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов до 92 млн долларов при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов.Пресс-служба Нацбанка РК

По данным центробанка, «поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253,2 млн долларов на внутреннем валютном рынке».

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда – 8,7% от общего объема торгов.Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, «на фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении».

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.Пресс-служба Нацбанка РК

Также отмечается, что Нацбанк «продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов».

Напомним, 25 апреля Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 13,5 до 14%.

26 апреля Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Нацбанка повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года.

27 апреля глава Нацбанка Галымжан Пирматов объяснил, почему базовая ставка была повышена с 13,5 до 14%.

Новость по теме

Максимальные ставки по сберегательным тенговым депозитам повышают в РК

Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Максимальные ставки по сберегательным тенговым депозитам повышают в РК
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все