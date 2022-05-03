В Нацбанке рассказали, почему в апреле укрепился тенге

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов до 92 млн долларов при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов. Пресс-служба Нацбанка РК

По данным центробанка, «поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253,2 млн долларов на внутреннем валютном рынке».

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда – 8,7% от общего объема торгов. Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, «на фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении».

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Пресс-служба Нацбанка РК

Также отмечается, что Нацбанк «продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов».

Напомним, 25 апреля Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 13,5 до 14%.

26 апреля Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Нацбанка повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года.

27 апреля глава Нацбанка Галымжан Пирматов объяснил, почему базовая ставка была повышена с 13,5 до 14%.