14:25 05.05.2022
Байменов рассказал Токаеву о современных процессах в госуправлении
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихана Байменова о современных процессах в госуправлении, передает Zakon.kz.
В ходе встречи были рассмотрены пути эффективной реализации указа главы государства о дебюрократизации государственного аппарата, говорится на сайте Акорды.
Особое внимание было уделено методам противодействия коррупции в системе управления, а также модернизации процесса непрерывного повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков государственных служащих.
Президенту рассказали об основных направлениях международного сотрудничества в сфере государственной службы. Кроме того, речь шла о возможностях, которые открывает применение лучших зарубежных практик в работе госаппарата.