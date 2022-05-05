Байменов рассказал Токаеву о современных процессах в госуправлении

В ходе встречи были рассмотрены пути эффективной реализации указа главы государства о дебюрократизации государственного аппарата, говорится на сайте Акорды.

Особое внимание было уделено методам противодействия коррупции в системе управления, а также модернизации процесса непрерывного повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков государственных служащих.

Президенту рассказали об основных направлениях международного сотрудничества в сфере государственной службы. Кроме того, речь шла о возможностях, которые открывает применение лучших зарубежных практик в работе госаппарата.