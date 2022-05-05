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Законодательство РК
14:25 05.05.2022

Байменов рассказал Токаеву о современных процессах в госуправлении

Новые процессы, встреча с президентом, Байменов, Токаев Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихана Байменова о современных процессах в госуправлении, передает Zakon.kz.

В ходе встречи были рассмотрены пути эффективной реализации указа главы государства о дебюрократизации государственного аппарата, говорится на сайте Акорды.

Особое внимание было уделено методам противодействия коррупции в системе управления, а также модернизации процесса непрерывного повышения квалификации и совершенствования профессиональных навыков государственных служащих.

Президенту рассказали об основных направлениях международного сотрудничества в сфере государственной службы. Кроме того, речь шла о возможностях, которые открывает применение лучших зарубежных практик в работе госаппарата.

Ирина Лукичева
Байменов Алихан Токаев Касым-Жомарт
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