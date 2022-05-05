Поправки в Конституцию: мажилисмен назвал возможную дату референдума
По словам Кожахметова, ученые – члены рабочей группы обратились к президенту с вопросом о том, чтобы исключить слова, упоминания о Первом Президенте.
Такое обращение поступило в Конституционный совет, который их также рассмотрел в пакете документов. Решение свое Конституционный совет вынес только вчера, после рассмотрения в Мажилисе этого законопроекта. Конечно же, депутаты не располагали полной информацией.Арман Кожахметов
Также председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК пояснил, почему нужно вносить изменение.
Потому что финальный документ, который рассматривал Конституционный совет, должен соответствовать... В проекте исключаются слова о статусе и о том, что Первый Президент является основателем независимого Казахстана. Но решение будут принимать граждане на референдуме.Арман Кожахметов
Вместе с тем председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе рассказал, когда, возможно, появится указ главы государства.
Мы ожидаем, сегодня или завтра, возможно, будет указ президента. Мы все это увидим в указе. Ожидается, что удобная дата, выходной день — 5 июня.Арман Кожахметов
По словам спикера, форма бюллетеня предусматривает короткий ответ «да» или «нет».
Текст поправок должен быть доведен до всех граждан нашей страны. Мы должны с ними ознакомиться и потом принять на референдуме соответствующее решение. «Да» — значит поддерживаем, «нет» — значит мы не поддерживаем. Решение референдума является легитимным, законным, потому что так написано в соответствующем законе.Арман Кожахметов
Напомним, 29 апреля президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.
Новость по теме
4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме». В тот же день он был рассмотрен мажилисменами (98 из 98 депутатов проголосовали за) и направлен в Сенат.
Новость по теме
Утром 5 мая депутаты Сената внесли свои предложения в законопроект. В частности, сославшись на решение Конституционного совета, сенаторы внесли поправку, что предметом республиканского референдума может быть обсуждение исключения статуса Первого Президента. По итогам обсуждения они вернули проект закона в Мажилис.
Новость по теме
В Мажилисе, рассмотрев предложения сенаторов, решили с ними согласиться. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.
Новость по теме