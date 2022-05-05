Поправки в Конституцию: мажилисмен назвал возможную дату референдума

По словам Кожахметова, ученые – члены рабочей группы обратились к президенту с вопросом о том, чтобы исключить слова, упоминания о Первом Президенте.

Такое обращение поступило в Конституционный совет, который их также рассмотрел в пакете документов. Решение свое Конституционный совет вынес только вчера, после рассмотрения в Мажилисе этого законопроекта. Конечно же, депутаты не располагали полной информацией. Арман Кожахметов

Также председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК пояснил, почему нужно вносить изменение.

Потому что финальный документ, который рассматривал Конституционный совет, должен соответствовать... В проекте исключаются слова о статусе и о том, что Первый Президент является основателем независимого Казахстана. Но решение будут принимать граждане на референдуме. Арман Кожахметов

Вместе с тем председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе рассказал, когда, возможно, появится указ главы государства.

Мы ожидаем, сегодня или завтра, возможно, будет указ президента. Мы все это увидим в указе. Ожидается, что удобная дата, выходной день — 5 июня. Арман Кожахметов

По словам спикера, форма бюллетеня предусматривает короткий ответ «да» или «нет».

Текст поправок должен быть доведен до всех граждан нашей страны. Мы должны с ними ознакомиться и потом принять на референдуме соответствующее решение. «Да» — значит поддерживаем, «нет» — значит мы не поддерживаем. Решение референдума является легитимным, законным, потому что так написано в соответствующем законе. Арман Кожахметов

Напомним, 29 апреля президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил провести республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию.

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4 мая Мажилис взял в работу законопроект о внесении поправок в Конституционный закон РК «О республиканском референдуме». В тот же день он был рассмотрен мажилисменами (98 из 98 депутатов проголосовали за) и направлен в Сенат.

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Утром 5 мая депутаты Сената внесли свои предложения в законопроект. В частности, сославшись на решение Конституционного совета, сенаторы внесли поправку, что предметом республиканского референдума может быть обсуждение исключения статуса Первого Президента. По итогам обсуждения они вернули проект закона в Мажилис.

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В Мажилисе, рассмотрев предложения сенаторов, решили с ними согласиться. Таким образом, документ считается принятым и направляется на подпись главе государства.