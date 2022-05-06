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Законодательство РК
15:17 06.05.2022

В китайском Циндао начался сбор весеннего урожая чая

чайные традиции, Китай Фото: посольство Китая в РК
На днях в городе Циндао в провинции Шаньдун Восточного Китая начался сбор весеннего урожая чая. Для жителей Китая чай – это не просто напиток, а символ единения.

К тому же Китай славится своей богатой чайной культурой.

В стране существует множество сортов чая, и самые известные из них включены в список «Знаменитых чаев Китая».

чайные традиции

Фото: посольство Китая в РК

Стоит отметить, что чай в Китае относят к «семи вещам, которые необходимо употреблять ежедневно» вместе с дровами, рисом, маслом, солью, соевым соусом  и уксусом. 

чайные традиции, Китай

Фото: посольство Китая в РК

Эксперты отмечают, что Китай – единственная страна в мире, которая производит всю палитру чаев – белые, зеленые, желтые, бирюзовые, красные (по-нашему черные) и пуэры.

Разные чаи производятся в разных провинциях Китая. 

Что касается города Циндао, то он расположен в юго-восточной части Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря и является важным экономическим центром провинции Шаньдун.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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