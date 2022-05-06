15:17 06.05.2022
В китайском Циндао начался сбор весеннего урожая чая
Фото: посольство Китая в РК
На днях в городе Циндао в провинции Шаньдун Восточного Китая начался сбор весеннего урожая чая. Для жителей Китая чай – это не просто напиток, а символ единения.
К тому же Китай славится своей богатой чайной культурой.
В стране существует множество сортов чая, и самые известные из них включены в список «Знаменитых чаев Китая».
Фото: посольство Китая в РК
Стоит отметить, что чай в Китае относят к «семи вещам, которые необходимо употреблять ежедневно» вместе с дровами, рисом, маслом, солью, соевым соусом и уксусом.
Эксперты отмечают, что Китай – единственная страна в мире, которая производит всю палитру чаев – белые, зеленые, желтые, бирюзовые, красные (по-нашему черные) и пуэры.
Фото: посольство Китая в РК
Разные чаи производятся в разных провинциях Китая.
Что касается города Циндао, то он расположен в юго-восточной части Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря и является важным экономическим центром провинции Шаньдун.
Партнерский материал