В китайском Циндао начался сбор весеннего урожая чая

К тому же Китай славится своей богатой чайной культурой.

В стране существует множество сортов чая, и самые известные из них включены в список «Знаменитых чаев Китая».

Фото: посольство Китая в РК

Стоит отметить, что чай в Китае относят к «семи вещам, которые необходимо употреблять ежедневно» вместе с дровами, рисом, маслом, солью, соевым соусом и уксусом.

Фото: посольство Китая в РК

Эксперты отмечают, что Китай – единственная страна в мире, которая производит всю палитру чаев – белые, зеленые, желтые, бирюзовые, красные (по-нашему черные) и пуэры.

Разные чаи производятся в разных провинциях Китая.

Что касается города Циндао, то он расположен в юго-восточной части Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря и является важным экономическим центром провинции Шаньдун.

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