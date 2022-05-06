Смаилов о росте цен на продукты в СКО: Надбавка должна составлять не более 15%
Премьер-министр РК напомнил, что по поручению главы государства в мае прошлого года был принят Комплексный план социально-экономического развития СКО до 2025 года, на который предусмотрено 1,8 трлн тенге.
Данный план позволит реализовать ряд важных проектов, в том числе по выпуску новой продукции, создать постоянные рабочие места, качественно изменить жизнь жителей области в целом.
Одной из основных задач, стоящих перед руководством региона, является своевременная и качественная реализация намеченных проектов, так как они должны дать дополнительный импульс социально-экономическому развитию. Для достижения этой цели со стороны правительства оказывается вся необходимая поддержка.Алихан Смаилов
Так, в 2022 году на развитие СКО предусмотрены расходы в сумме 108,6 млрд тенге. При уточнении республиканского бюджета будет дополнительно выделено еще 72,7 млрд тенге.
В первую очередь эти расходы должны пойти на развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона. Для достижения качественных результатов в этом направлении необходимо обеспечить эффективное освоение выделяемых средств.Алихан Смаилов
Глава правительства указал на резкий рост цен на продовольственные товары в мире и отметил, что задача руководства всех госорганов и регионов – минимизировать негативное влияние и не допустить необоснованного повышения цен на внутреннем рынке.
В Северо-Казахстанской области с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 12,6%. Во избежание дефицита продовольствия и роста цен следует максимально эффективно использовать все имеющиеся инструменты. Акимату необходимо усилить контроль над ценовой надбавкой, чтобы она составляла не более 15%.Алихан Смаилов
Премьер-министр РК добавил, что для ввоза раннеспелых овощей из южных регионов и соседних стран Центральной Азии требуется заключать прямые договоры.
Кроме того, через торговые сети нужно широко использовать механизм «оборотной схемы», а через форвардный механизм – заключать прямые соглашения на поставку сельскохозяйственной продукции.
Также глава правительства отметил, что в СКО реализуется пул из 37 инвестиционных проектов общей стоимостью 320 млрд тенге. Благодаря им будет создано более 4 тыс. новых постоянных рабочих мест.
В этом году планируется реализовать 19 инвестпроектов на 36,2 млрд тенге с созданием более тысячи новых рабочих мест. Акимату области необходимо обеспечить качественную реализацию всех проектов в запланированные сроки.Алихан Смаилов
Премьер-министр РК поручил министерствам индустрии и инфраструктурного развития, финансов и национальной экономики:
до конца июля 2022 года завершить корректировку стоимости проектно-сметной документации по участку автомобильной дороги республиканского значения «Петропавловск – Курган»;
до конца 2023 года завершить все работы по реконструкции данного участка;
до конца текущего года – обеспечить высокую долю дорог в нормативном состоянии.
Алихан Смаилов отметил, что перед руководством Северо-Казахстанской области поставлены большие и ответственные задачи, которые необходимо решить максимально эффективно.