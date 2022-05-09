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12:21 09.05.2022

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана»

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана», передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

Нур-Султан, монумент «Отан Ана», Касым-Жомарт Токаев, цветы

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.

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