Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана»

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: akorda.kz

Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.