Память погибших во время ВОВ солдат почтили в Нур-Султане

Как сообщается на сайте столичного акимата, во время церемонии прозвучал торжественный марш в исполнении духового оркестра.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Ветераны и тыловики фронта возложили цветы и почтили память погибших.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Слова благодарности, поздравления и пожелания здоровья, мира и благополучия произнесли главный имам мечети «Сәдуақас қажы Ғылмани» Руслан Байзақов, священник Русской православной церкви архимандрит Иоасаф.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.