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12:46 09.05.2022

Память погибших во время ВОВ солдат почтили в Нур-Султане

нур-султан, вов, воины, могила, цветы, церемония Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В Нур-Султане прошла церемония возложения «Гирлянд Славы» и корзин с цветами на могилу воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте столичного акимата, во время церемонии прозвучал торжественный марш в исполнении духового оркестра.

нур-султан, вов, воины, могила, цветы, церемония

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

нур-султан, вов, воины, могила, цветы, церемония

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Ветераны и тыловики фронта возложили цветы и почтили память погибших.

нур-султан, вов, воины, могила, цветы, церемония

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

нур-султан, вов, воины, могила, цветы, церемония

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Слова благодарности, поздравления и пожелания здоровья, мира и благополучия произнесли главный имам мечети «Сәдуақас қажы Ғылмани» Руслан Байзақов, священник Русской православной церкви архимандрит Иоасаф.

нур-султан, вов, воины, могила, цветы, церемония

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

нур-султан, вов, воины, могила, цветы, церемония

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.

Динара Халдарова
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