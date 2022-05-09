Память погибших во время ВОВ солдат почтили в Нур-Султане
Как сообщается на сайте столичного акимата, во время церемонии прозвучал торжественный марш в исполнении духового оркестра.
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Слова благодарности, поздравления и пожелания здоровья, мира и благополучия произнесли главный имам мечети «Сәдуақас қажы Ғылмани» Руслан Байзақов, священник Русской православной церкви архимандрит Иоасаф.
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Ранее сообщалось, что в Алматы прошло шествие «Батырларға тағзым», а также алматинцы возложили цветы к Вечному огню.
Напомним, в этом году отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах Казахстана запланирован ряд мероприятий.
Новость по теме