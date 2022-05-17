Allur побил рекорд посещаемости автосалонов

Со старта льготного автокредитования дилерские центры Allur в городах Нур-Султан и Алматы приняли более 4 тыс. клиентов. Высокий траффик стал олицетворением повышенного спроса граждан на обновленные условия программы.

Напомним, что в нынешнем году не требуется внесения первоначального взноса для приобретения автомобиля под 4% до 10 млн тенге, также под программу попадают модели с порогом до 15 млн тенге с доплатой клиента.

Фото: PR Allur

Как отмечают представители Allur, стоки их центров сегодня достаточно оснащены для охвата всех желающих обновить свое авто.

В наших автосалонах сегодня в наличии порядка 4 тыс. единиц автомобилей, еще 6900 машин в плане производства костанайского завода «СарыаркаАвтоПром» на май. Из них 3,5 тыс. уже готовы к отгрузке по регионам. Мы не будем снижать планку, потому в июне завод выпустит еще 7 тыс. автомобилей. Иными словами, автомобилей достаточно, – отмечают в PR-службе Allur.

Ажиотаж в первый день в автосалонах представители компании воспринимают как олицетворение важности программы для казахстанцев.

Фото: PR Allur

Мы готовились к высокому потоку, но, признаться, он превзошел и наши ожидания. Сотрудники компании в центрах старались создать максимально комфортные условия для каждого: были организованы дополнительные зоны ожидания с бесплатными напитками для взрослых и детей, также увеличено количество менеджеров на местах. Хотим отметить наших коллег из «Евразийского банка» и «Банка ЦентрКредит», которые вместе с нами работали до последнего клиента, что обратились в автосалоны.

Стоит подчеркнуть, что очередь на льготное кредитование формируют банки второго уровня, участвующие в программе. В 2022 году это АО «Евразийский банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Народный банк Казахстана», АО Forte Bank.

При этом Фонд развития промышленности Казахстана не исключает возможности расширения данного списка по мере рассмотрения заявок от банков.