Цены на нефть продолжают расти

По информации о результатах прошедших торгов, по состоянию на 14:02 мск (17:02 по времени Нур-Султана) цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,68%, до 115 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 112,53 доллара.

На рынке нефти вновь наблюдается положительная динамика. Инвесторы ожидают увеличения спроса со стороны Китая, поскольку Шанхай заявил о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. В частности, оживление транспортного сообщения будет способствовать росту спроса на бензин, – отмечается в сообщении.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара в Казахстане вырос почти на три тенге, составив 432,79 тенге за доллар.