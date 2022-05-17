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17:42 17.05.2022

Цены на нефть продолжают расти

мировая стоимость нефти Фото: pixabay
Мировые цены на нефть продолжают расти на перспективах увеличения спроса на нее со стороны Китая, передает Zakon.kz.

По информации о результатах прошедших торгов, по состоянию на 14:02 мск (17:02 по времени Нур-Султана) цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,68%, до 115 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 112,53 доллара.

На рынке нефти вновь наблюдается положительная динамика. Инвесторы ожидают увеличения спроса со стороны Китая, поскольку Шанхай заявил о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. В частности, оживление транспортного сообщения будет способствовать росту спроса на бензин, – отмечается в сообщении.

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара в Казахстане вырос почти на три тенге, составив 432,79 тенге за доллар.

Оксана Житникова
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