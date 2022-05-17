Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Трансляция с заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Дебаты в парламенте продлились более 14 часов, за это время было произнесено 212 речей.

«За» проголосовали 188 человек из 200.

В своих выступлениях представители разных партий подчеркивали, что намерение Финляндии стать членом Альянса не направлено против кого-либо. Премьер-министр Санна Марин, выступая на открытии заседания, так сформулировала цель вступления в НАТО: «Если на нас нападут, то нам помогут. А если на других нападут, то поможем уже мы».

Предполагается, что правительство страны вынесет официальное предложение на рассмотрение президента. После того как финский лидер Саули Ниинисте одобрит его, посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен передаст заявку в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе.

Швеция и Финляндия сейчас имеют нейтральный статус. 15 мая Финляндия официально объявила о решении стать членом НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции.

Сегодня глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Планируется, что процесс вступления в военный блок займет около года.