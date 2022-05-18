Сколько потратил Казахстан на борьбу с пандемией COVID-19

В 2020 году из бюджета было потрачено 252 млрд тенге, из них 28 млрд тенге на покупку лекарств, защитных средств, медтехники. 197 млрд тенге – на доплаты медикам и командировочные расходы, в основном, сотрудников СЭС. Кроме того 20 млрд тенге в 2020 году были направлены на оплату медуслуг больниц по лечению пациентов. И из них 5 млрд тенге на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких по линии Всемирного банка. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

В 2021 году, по ее данным, было выделено уже 556 млрд тенге. Большая сумма связана с тем, что борьба с КВИ велась в течение всего года.