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Законодательство РК
13:29 18.05.2022

Сколько потратил Казахстан на борьбу с пандемией COVID-19

Коронавирус, потрачено средств, Казахстан Фото: pixabay
Министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, сколько средств с начала пандемии было потрачено на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент Zakon.kz.
В 2020 году из бюджета было потрачено 252 млрд тенге, из них 28 млрд тенге на покупку лекарств, защитных средств, медтехники. 197 млрд тенге –  на доплаты медикам и командировочные расходы, в основном, сотрудников СЭС. Кроме того 20 млрд тенге в 2020 году были направлены на оплату медуслуг больниц по лечению пациентов. И из них 5 млрд тенге на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких по линии Всемирного банка. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

В 2021 году, по ее данным, было выделено уже 556 млрд тенге. Большая сумма связана с тем, что борьба с КВИ велась в течение всего года.

Было три волны КВИ в прошлом году. 97 млрд тенге было направлено на покупку вакцин, шприцов и диагностику коронавируса. 413 млрд тенге –на доплаты медиков и командировочные расходы, 40 млрд –  из Фонда медицинского страхования на оплату лечения в больницах. В 2022 году предусматривается 86 млрд тенге на борьбу с COVID-19. Из них 9 млрд на покупку вакцины. Закупили вакцины Vero Cell и QazVac. Еще 20 млрд тенге на выплату средства «СК-Фармации», направленных в прошлом году за покупку вакцины Pfizer. Ажар Гиният
Мадина Мамырханова
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