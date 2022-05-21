Ерлан Кошанов: Казахстанцы готовы принять участие в референдуме
Как информировал Ерлан Кошанов, ежедневно депутатами проводилось до 250 мероприятий, преимущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах. По словам председателя Мажилиса, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме.
К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия Amanat. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии.
По данным сайта Акорды, в ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с правительством согласно утвержденному алгоритму.
Также председатель Мажилиса проинформировал главу государства о законотворческой деятельности палаты.
В частности, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении – 51, в том числе в реализацию поручений президента. Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета правительства и счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов.
Кроме того, Ерлан Кошанов проинформировал Касым-Жомарта Токаева об усилении работы по линии парламентской дипломатии.
Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран в Кыргызстане, – говорится в сообщении.