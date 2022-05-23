Алиев и Пашинян договорились о запуске комиссии по границе в Карабахе

По итогам переговоров Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Шарля Мишеля достигнута договоренность запустить комиссию по делимитации границ в Нагорном Карабахе, передает Zakon.kz.

В Брюсселе состоялась третья встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РБК.

По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.

Стороны также обсудили подготовку «к переговорному процессу по нормализации отношений между двумя странами» и гуманитарные вопросы. Новая трехсторонняя встреча планируется в июле или августе.

В заявлении Совета ЕС также сообщается, что «в ближайшие дни» пройдет первое совместное заседание пограничных комиссий, которые обсудят делимитацию границы.

Делимитация — определение границ на крупномасштабных картах. Демаркация — уточнение и обозначение границ на местности.

Кроме того, как указано в сообщении Совета ЕС, стороны договорились «о принципах пограничного управления, безопасности, земельных сборов, а также таможенных пошлин в контексте международных перевозок» и продолжении обсуждения будущего мирного соглашения. Работу по этим вопросам продолжат уполномоченные лица.