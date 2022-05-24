25 мая истекает срок представления и уплаты ряда налогов

Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает, что 25 мая истекает срок уплаты некоторых налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

КПН, авансовые платежи за май 2022 года.

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в апреле 2022 года.

ИПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов, выплаченных в апреле 2022 года (доходы по пп. 1) - 12) и 17) ст. 321 НК);

с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК).

КПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в апреле 2022 года (доходы по п. 1 ст. 645 НК);

с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК).

ИПН с доходов, выплаченных в апреле 2022 года (не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором налог подлежит удержанию):

физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за апрель 2022 года;

КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за I квартал 2022 года.

НДС:

за I квартал 2022 года;

по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в апреле 2022 года.

Рентный налог на экспорт за I квартал 2022 года.

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 тыс. МРП за I квартал 2022 года.

Налог на добычу полезных ископаемых за I квартал 2022 года.

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за I квартал 2022 года.

Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за I квартал 2022 года.

Социальный налог за апрель 2022 года.

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2022 года.

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2022 года.

Налог на игорный бизнес за I квартал 2022 года.

Плата за пользование земельными участками:

текущий платеж по сроку не позднее 25 мая 2022 года;

физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в апреле 2022 года;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в апреле 2022 года;

сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек в I квартале 2022 года и после 1 февраля.

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за I квартал 2022 года.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за I квартал 2022 года.

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в апреле 2022 года.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за май 2022 года (не позднее 25 числа текущего месяца).

Обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в апреле 2022 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в апреле 2022 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в апреле 2022 года;

- уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в апреле 2022 года доходам:

по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

от работы за пределами РК.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в апреле 2022 года.

Социальные отчисления за апрель 2022 года.

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в апреле 2022 года.

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в апреле 2022 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в апреле 2022 года;

уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в апреле 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.