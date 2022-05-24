Увеличить налог на жилье для обладателей нескольких квартир – глава «Отбасы банка»

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала, как можно снизить стоимость жилья в Казахстане рыночными механизмами, передает корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане есть люди, покупающие первое и единственное жилье. У них должны быть льготы, потому что это люди, которые покупают небольшие квартиры и впервые в жизни становятся собственниками. Что касается вопросов регулирования цен, то имеется прекрасный опыт Китая и западных стран, где налогообложение за вторую приобретаемую квартиру в семье или на человека в несколько раз выше, чем налог за первую квартиру. Таким образом восстанавливается социальная справедливость. Я считаю, что это одна из хороших мер регулирования цен на недвижимость. Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова

По словам специалиста, внутри банка проводится обширная аналитика, которая позволяет выявить владельцев четырех и более квартир.

Их немного, но есть такие казахстанцы. Они часто покупают вторые и третьи дорогостоящие квартиры. Это люди, у которых есть дополнительные доходы. Мы работаем с вкладчиками, претендующими на первую и единственную небольшую квартиру — согласитесь, у них должно быть разное налогообложение? Это было бы социально справедливо. Ляззат Ибрагимова

Предправления банка также предлагает ввести дифференцированный тариф на недвижимость по договору долевого участия. Это касается тех ситуаций, когда жилье приобретается гораздо дешевле на уровне котлована.